Mit 40 Jahren: Cristiano Ronaldo hat es schon wieder getan

Cristiano Ronaldo lässt mit einer unglaublichen Aktion seine Kritiker aufs Neue verstummen.

Mit 40 Jahren kündigte Superstar Cristiano Ronaldo unlängst an, dass die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada seine letzte sein wird. Doch bei der Mega-Endrunde hat er noch viel vor, ein WM-Titel ist wohl die einzige Trophäe, die CR7 in seiner Vita fehlt.

Doch Kritiker meinen, dass er mit 40 Jahren nicht mehr fit genug sei, um mit der jungen Generation mitzuhalten. Das Tempo in der Scheich-Liga in Saudi-Arabien sei auch nicht das höchste, wodurch er in den entscheidenden Momenten nicht mehr den Unterschied ausmachen könne.

Cristiano Ronaldo kann es noch immer

Seine Fans hingegen glauben weiter an ihr großes Idol und wünschen ihm den perfekten Abschluss seiner Karriere. Am Sonntag erzielte der Portugiese sein mittlerweile 954. Karriere-Tor und was für eines.

© Getty

In der 96. Minute hob CR7 beim 4:1-Sieg von al-Nasr gegen Al Khaleej ab und versetzte das Stadion und alle Zuseher in absolute Fassungslosigkeit. Mit einem traumhaften Fallrückzieher besorgte der Ausnahmespieler den 4:1-Endstand und ließ sich im Anschluss gebührend feiern.

Die Szene erinnerte sehr an das legendäre Tor in der Champions League im Trikot von Real Madrid gegen Juventus. Jetzt hat er es im hohen Alter von 40 Jahren wieder getan. Während andere seiner Altersgenossen sich fragen, wie man noch derartig athletisch sein kann, sah der Auftritt von Ronaldo im Al-Awwal Park von Riad wie das Selbstverständlichste aus, was man sich vorstellen kann.