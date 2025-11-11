Alles zu oe24VIP
Noch 100 Spiele?

Ronaldo über Karriere-Ende: "Vielleicht in 1-2 Jahren Schluss"

11.11.25, 12:57
Cristiano Ronaldo hat seine Karrierepläne konkretisiert: Der Portugiese will "vielleicht in ein, zwei Jahren" zurücktreten. Die WM 2026 wird definitiv seine letzte sein.

Cristiano Ronaldo gibt sich nach seinen jüngsten Rücktritts-Andeutungen wieder versöhnlicher. "Vielleicht in ein, zwei Jahren" werde er seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, sagte der 40-Jährige bei einem Medientermin in Riad. Damit würde er seinen Vertrag bei Al-Nassr, der bis 2027 läuft, vollständig erfüllen.

WM 2026 als letztes Großereignis

Die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr wird auf jeden Fall Ronaldos letzte sein. "Es wird definitiv meine letzte WM", betonte Portugals Rekordtorschütze. "Ich bin dann schon 41 Jahre alt." Portugal könnte sich bereits am Donnerstag mit einem Auswärtssieg in Irland qualifizieren.

Körperlich noch topfit

Trotz seines Alters betonte Ronaldo: "Ich fühle mich körperlich sehr gut." Der Star blickt bereits über seine aktive Karriere hinaus und hat Nordamerika als möglichen nächsten Schritt im Auge. Die jüngste Ankündigung eines "baldigen" Karriereendes hatte Fans verunsichert.

