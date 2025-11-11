Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
WM-Pokal
© Getty

Knalleffekt

ÖFB-Schock: FIFA will plötzlich WM-Regeln ändern

11.11.25, 06:25
Teilen

Ausgerechnet Österreich wäre der Leidtragende der Änderung. 

Das ÖFB-Team unter Teamchef Ralf Rangnick hat beste Chancen, sich nach 28 Jahren erstmals wieder für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Österreich trifft am Samstag in Limassol auf Zypern und am darauffolgenden Dienstag in Wien auf Bosnien. Dabei würden zwei (wegen der viel besseren Tordifferenz als Bosnien), vier oder sechs Punkte aus diesen Partien Gruppen-Endrang eins und damit den WM-Startplatz bedeuten. Selbst eine Niederlage auf Zypern wäre verkraftbar, wenn danach ein Heimsieg über die Bosnier gelingt.

WM-Auslosung

Schon am 5. Dezember findet dann in Washington die Auslosung für die WM-Endrunde statt. Dabei überlegt die FIFA Medienberichten zufolge nun eine drastische Änderung. So sollen die Play-off-Sieger nicht wie bisher im Topf 4, sondern gemäß des Weltranglisten-Rankings des am besten platzierten Teams ihres Asts eingestuft werden.

Für Österreich hätte dies gravierende Auswirkungen. Die Rangnick-Elf würde dann vom Topf 2 in den Topf 3 rutschen. Damit droht dem ÖFB-Team eine wahre Horrorgruppe und könnte bei der WM etwa auf Argentinien, Deutschland und Tunesien treffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden