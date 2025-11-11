Wildes Gerücht um Lionel Messi (37)

Wechselt der Superstar im Winter zu diesem Verein?

Am Montag erst ließ Lionel Messi mit einem Instagram-Posting Millionen Fans ausflippen.

„Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich sehr vermisse. Ein Ort, an dem ich unheimlich glücklich war, an dem ihr mir tausendmal das Gefühl gegeben habt, der glücklichste Mensch der Welt zu sein“, schrieb der achtfache Weltfußballer des Jahres unter eine Fotostrecke von sich im Camp Nou.

Wildes Gerücht

Während viele bereits von einem Comeback für Barcelona träumen, sorgt nun ein Bericht aus der Türkei für Aufregung. Das Sportportal „Fotoma“ berichtet, dass Galatasaray Istanbul Messi im Winter ausleihen möchte. Der Plan sieht dabei vor, dass Messi bis zum Saisonstart in der MLS im März in der Türkei spielen soll, um damit vor der WM fit zu bleiben. Es sollen auch bereits erste Gespräche stattgefunden haben.

Dennoch scheint ein Deal unwahrscheinlich. Messi hat gerade erst seinen Vertrag bei Inter Miami verlängert und erklärt, dass der MLS-Klub wohl seine letzte Karriere-Station sein werde. Auch in den vergangenen Jahren gab es Gerüchte über eine Kurzzeit-Leihe - eine solche kam bisher aber nie zustande.