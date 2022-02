Kardinal Schönborn trauert um seine Mutter (101)

Schönborns 101-jährige Mutter ist "im Kreis der Familie friedlich entschlafen, gestärkt durch die heiligen Sakramente". Das berichtet "Kathpress"

Eleonore Schönborn, die Mutter von Kardinal Christoph Schönborn, ist am Freitagvormittag im 102. Lebensjahr verstorben. Sie sei im Vorarlberger Montafon "im Kreis der Familie friedlich entschlafen, gestärkt durch die heiligen Sakramente", teilte der Wiener Erzbischof gegenüber "Kathpress" mit. Er selbst hatte die letzten Stunden seiner Mutter an deren Seite verbracht, die am 14. April 102 Jahre alt geworden wäre. Noch am Donnerstag habe sie die Messe spürbar geistig mitfeiern können. Die Begräbnisfeierlichkeiten finden voraussichtlich am kommenden Freitag, 4. März, um 10 Uhr, in ihrer Heimatgemeinde Schruns, statt.

"Es ist selten, dass man 77 Jahre alt wird und immer noch die Mutter hatte. Sie war eine starke Frau, eine faszinierende Persönlichkeit", sagte der Kardinal. "Nicht umsonst wurde sie von so vielen Menschen geschätzt und auch ehrlich geliebt. Sie war bereit für den letzten Gang und hat sich schon danach gesehnt, zu Gott heimzugehen."