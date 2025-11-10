Messi träumt von Comeback: "Hoffe, eines Tages zurückzukehren"

Lionel Messi ist ins Camp Nou zurückgekehrt. Der argentinische Superstar besuchte die alte Wirkungsstätte beim FC Barcelona und teilte emotionale Worte: "Ich habe diesen Ort von ganzem Herzen vermisst." Eine Rückkehr schließt er nicht aus.

Der argentinische Fußball-Star Lionel Messi hat das Camp Nou besucht und seine Rückkehr mit emotionalen Worten auf Social Media geteilt. "Gestern Nacht bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich von ganzem Herzen vermisst habe", schrieb der Superstar. Es handele sich um einen Ort, an dem er "extrem glücklich" gewesen sei.

Messi träumt von Rückkehr

Die Fans hätten ihn "wie den glücklichsten Menschen der Welt" fühlen lassen, so der Weltstar weiter. Messi äußerte die Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr: "Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann." Dabei gehe es ihm nicht nur darum, "als Spieler Abschied zu nehmen, was ich nie tun konnte".

Die emotionale Bindung des 36-Jährigen zu Barcelona bleibt trotz seines Weggangs im Jahr 2021 ungebrochen. Messi verbrachte den Großteil seiner Karriere beim FC Barcelona und wurde dort zur lebenden Legende. Sein Besuch im leerstehenden Camp Nou löste bei Fans weltweit große Emotionen aus.