1,5 Jahre ohne Job: Er soll BW Linz übernehmen

Vor drei Wochen trennte sich Blau-Weiß Linz von Trainer Mitja Mörec, nun soll der Nachfolger gefunden sein.

Nach nicht einmal vier Monaten im Amt wurde Gerald Scheiblehners Nachfolger wieder entlassen. Mörec konnte die Linzer nicht vom Tabellenende fernhalten, deshalb musste der Slowene gehen.

Wie "Sky" berichtet, wurde dessen Nachfolger von Sportdirektor Christoph Schösswendter und Geschäftsführer Christoph Peschek (beide Bild oben) auserkoren. Es soll sich um Michael Köllner handeln. Der Deutsche war bis Mai 2024 beim FC Ingolstadt unter Vertrag, ist seitdem aber ohne Beschäftigung.

© getty

Köllner gab Austria einen Korb

Seine erfolgreichste Zeit hatte der 55-Jährige beim deutschen Traditionsverein 1860 München, wo er vier Jahre lang arbeitete. In dieser Zeit fiel auch das Interesse von Austria Wien, die Köllner damals verpflichten wollten - nach wenigen Tagen kassierten sie aber eine Absage.

Vier Jahre später könnte es den Deutschen nun also doch in die Bundesliga ziehen.