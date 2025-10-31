Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Lionel Messi
Messi
© Getty

Kein GOAT-Duell

Absage-Hammer: Saudi-Liga servierte Messi ab

31.10.25, 23:50
Teilen

Saudi-Arabien wollte keine neuen Duelle zwischen Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) haben!

Einige Fußballfans wünschen sich noch einmal ein Duell ihrer Idole Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) zu sehen. Das wäre sogar im vergangenen Sommer fast zur Wirklichkeit geworden. Lionel Messi dachte über einen Kurzzeit-Wechsel in die saudi-arabische Liga nach.

Doch die Liga lehnte diese Idee ab, so Abdullah Abdullah Hammad, CEO der Mahd Sports Academy. Er sprach in einem Podcast des saudischen Medienhauses Thmanyah und bestätigte dies nun. Messis Team hätte während der Klub-WM bei ihnen angefragt. Er wollte sich während der spielfreien Zeit der nordamerikanischen Liga MLS in der Saudi-Liga fit halten und sich auf die kommende WM vorbereiten.

"Das stimmt" 

Messis Idee hat in Saudi-Arabien wenig Anklang gefunden. Hammad erklärt: "Der Minister machte deutlich, dass die saudische Liga nicht als Vorbereitungsplattform für andere Turniere dienen soll." Darauf fragt der Moderator, ob sie wirklich Messi abgelehnt haben. Er antwortet kurz: "Das stimmt."

Schon vor seinem Wechsel in die MLS 2023 gab es Gerüchte über einen Transfer in die Wüste. Doch Messi hat sich für die Staaten entschieden. Dort konnte er sich bisher den Supporters Shield und den Leagues Cup holen. In der Saison 2023/24 wurde Messi als MLS MVP ausgezeichnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden