Absage-Hammer: Saudi-Liga servierte Messi ab

Saudi-Arabien wollte keine neuen Duelle zwischen Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) haben!

Einige Fußballfans wünschen sich noch einmal ein Duell ihrer Idole Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) zu sehen. Das wäre sogar im vergangenen Sommer fast zur Wirklichkeit geworden. Lionel Messi dachte über einen Kurzzeit-Wechsel in die saudi-arabische Liga nach.

Doch die Liga lehnte diese Idee ab, so Abdullah Abdullah Hammad, CEO der Mahd Sports Academy. Er sprach in einem Podcast des saudischen Medienhauses Thmanyah und bestätigte dies nun. Messis Team hätte während der Klub-WM bei ihnen angefragt. Er wollte sich während der spielfreien Zeit der nordamerikanischen Liga MLS in der Saudi-Liga fit halten und sich auf die kommende WM vorbereiten.

"Das stimmt"

Messis Idee hat in Saudi-Arabien wenig Anklang gefunden. Hammad erklärt: "Der Minister machte deutlich, dass die saudische Liga nicht als Vorbereitungsplattform für andere Turniere dienen soll." Darauf fragt der Moderator, ob sie wirklich Messi abgelehnt haben. Er antwortet kurz: "Das stimmt."

Schon vor seinem Wechsel in die MLS 2023 gab es Gerüchte über einen Transfer in die Wüste. Doch Messi hat sich für die Staaten entschieden. Dort konnte er sich bisher den Supporters Shield und den Leagues Cup holen. In der Saison 2023/24 wurde Messi als MLS MVP ausgezeichnet.