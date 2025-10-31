Alles zu oe24VIP
Davies
© Getty

Zoff eskaliert

Gehalts-Streit beim FC Bayern: "Geht um sehr viel Geld"

31.10.25, 10:42
Nun hat sich bereits der Spielerberater eingeschaltet.

Alphonso Davies steht dem FC Bayern schon seit Monaten nicht zur Verfügung. Der Kanadier erlitt einen Kreuzbandriss und hofft womöglich noch in diesem Kalenderjahr auf den Platz zurückzukehren.

Geht um viel Geld

Wie die BILD berichtet, gibt es nun allerdings Unstimmigkeiten um die Lohnfortzahlung des Linksverteidigers. Die Bayern und Alphonso Davies hatten erst im Februar eine Vertragsverlängerung bis 2030 vereinbart, die am 1. Juli in Kraft trat. Nach dem bisherigen Vertrag waren die Münchner im Krankheitsfall gesetzlich verpflichtet, das volle Gehalt nur für sechs Wochen weiterzuzahlen. Der neue Kontrakt sieht hingegen vor, dass Davies’ Gehalt über mehrere Monate fortgeführt wird.

Alphonso Davies

Davies arbeitet am Comeback

© Getty

Der Berater des Kanadiers ist nun an den Verein herangetreten, um über den Gehaltsstreit zu sprechen. Dabei geht es laut BILD um "sehr, sehr viel Geld" – eine Einigung ist derzeit noch nicht in Sicht.

