Knalleffekt: David Alaba hat sich entschieden

Gleich zwei Klubs buhlen um den ÖFB-Kapitän.

Anfang dieser Woche sorgte eine Meldung aus Spanien für Aufregung. Laut dem Portal Fichajes sind die beiden MLS-Klubs Charlotte FC und New York City FC an David Alaba interessiert. Die beiden Vereine wollen den ÖFB-Kapitän bereits im Winter verpflichten und sind bereit, zwei Millionen Dollar für den 33-Jährigen zu bezahlen.

Kein Wechsel im Winter

Wie DefensaCentral und AS berichten, hat Alaba aber keinerlei Interesse an einem Amerika-Wechsel im Jänner. Der Österreicher will seinen Vertrag bei den Königlichen weiterhin erfüllen und ist überzeugt davon, dass er unter Xabi Alonso eine wichtige Rolle spielen kann, sofern er endlich von Verletzungen verschont bleibt. Aktuell laboriert Alaba an einer Wadenverletzung.

Alabas Aus bei Real scheint aber dennoch besiegelt zu sein. Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus – die Königlichen sind aktuell nicht an einer Verlängerung interessiert. Wohin es den ÖFB-Kapitän dann ziehen wird, ist bisher völlig offen.