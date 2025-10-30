Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

ÖFB-Kapitän

Knalleffekt: David Alaba hat sich entschieden

30.10.25, 06:44
Teilen

Gleich zwei Klubs buhlen um den ÖFB-Kapitän. 

Anfang dieser Woche sorgte eine Meldung aus Spanien für Aufregung. Laut dem Portal Fichajes sind die beiden MLS-Klubs Charlotte FC und New York City FC an David Alaba interessiert. Die beiden Vereine wollen den ÖFB-Kapitän bereits im Winter verpflichten und sind bereit, zwei Millionen Dollar für den 33-Jährigen zu bezahlen.

Kein Wechsel im Winter

Wie DefensaCentral und AS berichten, hat Alaba aber keinerlei Interesse an einem Amerika-Wechsel im Jänner. Der Österreicher will seinen Vertrag bei den Königlichen weiterhin erfüllen und ist überzeugt davon, dass er unter Xabi Alonso eine wichtige Rolle spielen kann, sofern er endlich von Verletzungen verschont bleibt. Aktuell laboriert Alaba an einer Wadenverletzung.

Alabas Aus bei Real scheint aber dennoch besiegelt zu sein. Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus – die Königlichen sind aktuell nicht an einer Verlängerung interessiert. Wohin es den ÖFB-Kapitän dann ziehen wird, ist bisher völlig offen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden