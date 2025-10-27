Erste Angebote: DIESE Klubs wollen David Alaba

Der ÖFB-Kapitän soll schon im Winter verpflichtet werden.

Nach vier höchst erfolgreichen Jahren bei Real Madrid wird David Alaba die Königlichen wohl spätestens im Sommer verlassen. Der Vertrag des ÖFB-Kapitäns läuft aus, eine Vertragsverlängerung wird vom Verein nicht mehr angestrebt. Der 33-Jährige gehört zwar zu den Top-Verdienern bei Real, hat seinen Stammplatz allerdings an jüngere Verteidiger verloren.

MLS-Klubs klopfen an

Damit Alaba vor der Weltmeisterschaft im Sommer noch wichtige Spielzeit bekommt, könnte ein Wechsel im Winter durchaus Sinn machen. Wie das spanische Portal fichajes.net berichtet, gibt es dabei nun auch erste Interessenten. So sollen die beiden MLS-Klubs Charlotte FC und New York City FC bereits bei Real angefragt haben. Beide Vereine sind auch bereit, rund zwei Millionen Euro Ablöse für den ÖFB-Kapitän zu zahlen. Das Portal beruft sich dabei auf vereinsnahe Quellen.

Während sich Real einen Verkauf im Jänner auch durchaus vorstellen kann, hat Alaba bisher stets betont, seinen Vertrag in Madrid erfüllen zu wollen. Allerdings wäre ein Wechsel in die USA wenige Monate vor der WM durchaus reizvoll.