Real-Experte spricht über Alaba-Sensation

David Alaba steht bei Real vor dem Aus. Kommt es jetzt zur spektakulären Rückkehr?

ÖFB-Kapitän David Alaba hat bei Real Madrid seinen Stammplatz verloren und kommt unter Neo-Trainer Xabi Alonso nur mehr gelegentlich zum Einsatz. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus, alle Zeichen stehen dabei auf Abschied.

Das glaubt auch Nils Kern, Chefredakteur von REAL TOTAL, im Interview mit Absolut Fussball. Real habe sich in der Verteidigung verjüngt, es gibt mit Dean Huijsen, Álvaro Carreras oder Raúl Asencio inzwischen Spieler, die Alaba den Rang abgelaufen haben. Der Österreicher gehört zudem zu den Spitzenverdienern bei den Königlichen und ist zudem extrem verletzungsanfällig.

Trotz Gerüchten glaubt der Real-Experte nicht daran, dass Alaba nach Saudi-Arabien wechselt. „Er wird sich schon noch etwas Romantisches suchen, anstatt irgendwo abzukassieren“, so Kern. Denkbar wäre für den Insider etwa auch eine Rückkehr zur Wiener Austria. Ob es aber wirklich zum spektakulären Wechsel nach Österreich kommt, bleibt abzuwarten. Die Veilchen würden sich den ÖFB-Kapitän wohl nur schwer leisten können.