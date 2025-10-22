Transfer-Guru verkündet Alaba-Abschied von Real Madrid!

David Alaba steht bei Real Madrid offenbar vor dem Aus: Der Verein soll den Vertrag des Wieners laut Transfer-Experte Fabrizio Romano nicht verlängern.

Die Anzeichen verdichten sich: Laut Informationen des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano wird Real Madrid den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag von David Alaba nicht verlängern.

In letzter Minute

Romano ergänzte allerdings, dass es „nicht ausgeschlossen“ sei, dass sich in letzter Minute noch etwas ändere.

Verletzungspech und hohe Kosten

Der Wiener war bereits im vergangenen Sommer ein möglicher Abgangskandidat. Ein Kreuzbandriss kurz vor Weihnachten 2023 warf den ÖFB-Teamkapitän jedoch weit zurück – sowohl bei Real als auch im österreichischen Nationalteam. Die langwierige Verletzung und die hohe Gehaltssumme des Abwehrspielers, laut Medienberichten rund 22,5 Millionen Euro, sollen Real Kopfzerbrechen bereiten.

Keine Überraschung für Beobachter

Nach seinen wiederkehrenden Verletzungen und der langen Pause kam der Zeitpunkt dieser Entscheidung für viele nicht unerwartet. Fabrizio Romano spricht dennoch von einem kleinen „Hintertürchen“, falls sich Real kurzfristig umentscheiden sollte.