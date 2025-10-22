Alles zu oe24VIP
Marko Arnautovic David Alaba
Bald vereint?

Rangnick-Co lockt Arnautovic & Alaba zu seinem Klub

22.10.25, 12:02
In der Nationalmannschaft sind Marko Arnautovic und David Alaba ein eingespieltes Team. Dieses Duo versucht ÖFB-Co-Trainer Onur Cinel zu seinem Verein zu locken, wie er Medienvertretern verriet.

Arnautovic kürte sich kürzlich zum Rekordtorschützen seiner Nation, Alaba ist ohnehin gesetzt - auch wenn es bei Real Madrid weiterhin nicht nach Wunsch verläuft.

Ganz anders für "Arni", der zuletzt auch für Roter Stern Belgrad mit Tor und Vorlage glänzte. Das hätte Onur Cinel, Co-Trainer von Ralf Rangnick beim ÖFB und gleichzeitig Cheftrainer bei Cercle Brügge in Belgien, auch gerne in seinem Team - aber ohne Erfolg.

"Gefragt, ob er kommt und hilft"

"Ich habe Arnautovic gefragt, ob er kommt und uns hilft, aber er will noch nicht. Das Gleiche gilt für David Alaba", erklärte der ehemalige Salzburg-Co seinen Transferversuch mit Augenzwinkern.

Die Chemie mit dem ÖFB-Trainerteam ist sehr gut, das ist bekannt. So gut dann aber wohl doch nicht, mit den Gehältern der beiden hätte Cercle wohl so seine Schwierigkeiten.

