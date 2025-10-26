Verletzter Alaba mittendrin: Heftige Prügelei nach Clasico

Nach dem Clasico-Sieg von Real Madrid gegen Barcelona hatten einige Stars ihr Temperament nicht unter Kontrolle.

Real Madrid feiert den lang ersehnten Sieg im Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona. Doch anstatt zu feiern flogen nach Schlusspfiff zuerst einmal die Fäuste.

Die Gäste aus Katalonien liegen nach der bitteren Niederlage nun fünf Punkte hinter dem Tabellenführer aus Spaniens Hauptstadt. Schon während dem Spiel ging es traditionell heiß her. Nach dem Spiel wurde es aber richtig wild.

Real-Star Vinicius Jr. pöbelte in Richtung der Barca-Bank, was einigen Beteiligten nicht gefallen haben dürfte. Daraufhin gingen die Spieler und Betreuer aufeinander los. Mittendrin auch der verletzte ÖFB-Kapitän David Alaba. Am Ende konnten alle Prügel-Teilnehmer voneinander getrennt werden und die Clasico-Feierlichkeiten von Real begannen.