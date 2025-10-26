Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Clasico Rauferei
© APA

Wilde Szenen

Verletzter Alaba mittendrin: Heftige Prügelei nach Clasico

26.10.25, 18:40
Teilen

Nach dem Clasico-Sieg von Real Madrid gegen Barcelona hatten einige Stars ihr Temperament nicht unter Kontrolle. 

Real Madrid feiert den lang ersehnten Sieg im Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona. Doch anstatt zu feiern flogen nach Schlusspfiff zuerst einmal die Fäuste. 

Die Gäste aus Katalonien liegen nach der bitteren Niederlage nun fünf Punkte hinter dem Tabellenführer aus Spaniens Hauptstadt. Schon während dem Spiel ging es traditionell heiß her. Nach dem Spiel wurde es aber richtig wild.

Clasico Rauferei
© Getty

Real-Star Vinicius Jr. pöbelte in Richtung der Barca-Bank, was einigen Beteiligten nicht gefallen haben dürfte. Daraufhin gingen die Spieler und Betreuer aufeinander los. Mittendrin auch der verletzte ÖFB-Kapitän David Alaba. Am Ende konnten alle Prügel-Teilnehmer voneinander getrennt werden und die Clasico-Feierlichkeiten von Real begannen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden