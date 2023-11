Aufregung um Hamiltons Flirt mit Red Bull

Wer hat wen angerufen? Red-Bull-Teamchef Christian Horner sorgt mit einem Daily-Mail-Interview für Riesen-Aufregung. Der Brite behauptet, dass Red Bull heuer eine Anfrage von Lewis Hamilton bekommen habe. Was der Mercedes-Star dementiert und mit einer interessanten Erklärung kommt.

Im Interview mit Daily Mail verriet Horner, dass das Umfeld von Lewis Hamilton in der Vergangenheit immer wieder mit Red Bull Racing Kontakt aufgenommen hätte. Was angesichts auslaufender Verträge mit Mercedes nicht außergewöhnlich ist. Horner: "Sie haben sich ein paar Mal gemeldet. Zuletzt gab es Anfang des Jahres eine Anfrage, ob Interesse bestünde." Zu diesem Zeitpunkt hatte Hamilton mit Mercedes-Boss Toto Wolff über eine Verlängerung über 2023 hinaus verhandelt (und letztendlich bis Ende 2025 verlängert).

Geht es nach Horner, hatte das Hamilton-Umfeld zuvor die Fühler in mehrere Richtungen ausgestreckt. Der Red-Bull-Teamchef: "Er hat sich auch mit John Elkann (Ferrari-Teamchef, d. Red.) getroffen. Ich glaube, es gab ernsthafte Gespräche". Horner wird noch konkreter: "Es gab definitiv Gespräche, vielleicht auch mit [Frederic] Vasseur."



Hamilton: "Komplett unwahr"

Am Medientag in Abu Dhabi auf den heiklen Flirt angesprochen, bestreitet Hamilton, selbst Kontakt mit den Bullen aufgenommen zu haben: "Das ist komplett unwahr. Ich habe seit langer, langer Zeit nicht mehr mit Christian gesprochen. Soweit ich weiß, hat niemand in meinem Team mit ihnen gesprochen."

Laut Hamilton könnte es sogar umgekehrt gewesen sein. Horner, behauptet der Mercedes-Star, habe sich vor einigen Monaten bei ihm gemeldet. Das will er allerdings erst viel später bemerkt haben, weil Horner eine alte Telefonnummer verwendet habe. Hamilton: "Ich habe also echt keine Ahnung, wovon er redet".

Max Verstappen kosteten all die Spekulationen, wer sich beim wem gemeldet haben könnten, nur ein Achselzucken. Der Red-Bull-Superstar über die mögliche Fahrerpaarung Verstappe-Hamilton: "Es wird nicht passieren".