Schumacher nach Unfall bereit: "Keine Nachwirkungen"

Formel-1-Fahrer Mick Schumacher ist nach seinem schweren Unfall vor knapp zwei Wochen in Saudi-Arabien bereit für die Rückkehr in seinen Rennwagen.

"Mir geht es sehr gut, es gibt keine Nachwirkungen", sagte der Deutsche am Donnerstag. Schumacher hatte nach einem heftigen Einschlag in die Streckenbegrenzung in der Qualifikation in Jeddah vorsorglich auf einen Start im Rennen einen Tag später verzichtet. Im australischen Melbourne an diesem Wochenende wird er wieder dabei sein.

Bei seiner Rückkehr würde der 23-Jährige in seiner zweiten Saison für das US-Team Haas gerne erstmals Zählbares einfahren. "Die Erwartungen sind hoch, diese Woche in den Punkten zu sein. Ich glaube daran, dass wir das schaffen können", sagte Schumacher, der noch auf das erste Top-Ten-Resultat seiner Karriere wartet. Zum Auftakt in Bahrain war er als Elfter schon sehr nahe dran, während es seinem dänischen Teamkollegen Kevin Magnussen schon zweimal gelang, Punkte zu holen.