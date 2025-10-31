Vinicius trifft knallharte Real-Entscheidung

Das Verhältnis zwischen dem Superstar und Trainer Xabi Alonso ist „irreparabel zerstört“.

Sportlich ist bei Real Madrid nach dem Sieg im Clasico alles eitel Wonne, hinter den Kulissen brodelt es aber gewaltig. Vor allem Superstar Vinicius Jr. ist unzufrieden mit Trainer Xabi Alonso, laut „Sport“ soll das Verhältnis zwischen Spieler und Coach sogar „irreparabel zerstört“ sein.

Er oder ich

Als der Brasilianer gegen Barca bereits in der 72. Minute ausgewechselt wurde, schimpfte er laut „Immer ich! Ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe“, und verschwand dann in den Katakomben.

© Getty

Nun soll Vinicius laut „Sport“ tatsächlich eine Entscheidung getroffen haben. Sollte Xabi Alonso Trainer der Königlichen bleiben, will der Brasilianer Real verlassen und 2027 ablösefrei wechseln. Als mögliches Ziel bringt das Blatt dabei Paris Saint-Germain ins Spiel. Allerdings können sich die Wogen bis dahin noch glätten, ruhig bleibt es beim Alaba-Club aber wohl noch länger nicht.