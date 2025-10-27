Alles zu oe24VIP
Vinicius
© Getty

Mega-Frust

Vinicius-Knall bei Real: "Ich verlasse das Team"

27.10.25, 09:41
Trotz Sieg im Clasico brodelt es bei den Königlichen.

Real Madrid hat den „Clasico“ gegen den FC Barcelona mit 2:1 für sich entschieden und damit den Vorsprung auf die zweitplatzierten Katalanen in der spanischen Fußballliga auf fünf Punkte ausgebaut. Kylian Mbappe (22.) und Jude Bellingham (43.) schossen die „Königlichen“ am Sonntag bei einem Gegentor durch Fermin Lopez (38.) zum Heimsieg und damit auch zu einer kleinen Revanche für die vergangene Saison, in der Real alle vier Duelle mit dem Erzrivalen verloren hatte.

Ärger gab es bei den Königlichen aber trotzdem. Vinicius Jr. war über seine Auswechslung alles andere als erfreut und tobte regelrecht. Der Brasilianer klatschte nicht einmal bei Trainer Xabi Alonso ab, sondern marschierte wütend in die Kabine.

Vinicius
© Getty

"Immer ich"

Im TV war zu hören, was Vinicius bei der Auswechslung schimpfte. „Immer ich! Ich verlasse das Team! Es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe.“ Ob es sich dabei lediglich um leere Worte handeln oder wirklich etwas dabei ist, bleibt abzuwarten. Der Vertrag des Brasilianers läuft noch bis 2027, die Gespräche stockten zuletzt allerdings. 

Vinicius stand in 10 Liga-Spielen bisher 8 Mal in der Startelf und wurde 5 Mal ausgewechselt.

