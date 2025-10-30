Alles zu oe24VIP
»Hält sich für Pep«

Kabinen-Aufstand! Real-Stars feuern gegen Alonso

30.10.25, 12:08
Bei Real Madrid brodelt es – und das, obwohl die Königlichen sportlich auf Wolke sieben schweben. Neo-Trainer Xabi Alonso steht intern offenbar zunehmend unter Druck – nicht wegen der Ergebnisse, sondern wegen seiner Methoden. 

Denn  glaubt man dem Bericht des englischen Portals The Athletic wächst in der Kabine der Widerstand gegen Trainer Xabi Alonso. Der neue Boss will Disziplin und Ordnung, doch nicht jeder Star spielt da mit. Vor allem die alten Platzhirsche sollen vom neuen Stil genervt sein. Unter Carlo Ancelotti herrschte die große Wohlfühloase – zu spät zu Meetings? Egal. Fitness schwänzen? Passierte schon mal. Hauptsache, am Wochenende wurde geliefert.

Aufstand gegen Alonso-Disziplin

Doch damit ist jetzt Schluss! Alonso hat die Zügel knallhart angezogen. Der Ex-Leverkusen-Meistertrainer kontrolliert penibel die Zeitpläne, verlangt Extra-Schichten im Kraftraum und analysiert jede Szene in endlosen Video-Sitzungen. Ein Insider sagt: „Xabi will Disziplin, Struktur, Kontrolle. Manche Spieler fühlen sich wie in einer Militärschule!“

Vor allem die Stars, die schon alles gewonnen haben, sind genervt. „Einige haben alles erreicht, ohne diesen Aufwand – und beschweren sich jetzt, dass sie das machen müssen“, heißt es aus dem Klub. Besonders im Fokus: Vinícius Júnior! Der Brasilianer, einst unantastbar unter Ancelotti, soll mit Alonso überhaupt nicht warm werden. Nach seiner Auswechslung im Clásico gegen Barcelona (2:1) flippte er völlig aus, stürmte fluchend in die Katakomben – und entschuldigte sich danach, aber ohne den Namen seines Trainers auch nur zu erwähnen.

»Er hält sich für Guardiola«

Und die Unruhe geht tiefer. Mehrere Spieler sollen Alonso als „distanziert“ und „unnahbar“ empfinden. Einer soll sogar gespottet haben: „Er hält sich für Pep Guardiola – aber im Moment ist er nur Xabi.“ Ein Satz, der in Madrid einschlug wie ein Blitz. Dabei läuft’s sportlich wie geschmiert! Neun Siege aus zehn Ligaspielen, fünf Punkte Vorsprung auf Barça, und in der Champions League makellos – alles sieht nach einem Traumstart aus.

Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Alonso gilt als akribischer Arbeiter, Perfektionist, Kontrollfreak. Seine Detailversessenheit trifft auf die Egos der Superstars – eine gefährliche Mischung.

