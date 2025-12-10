Alles zu oe24VIP
Affengruber
© GEPA

Hammer-Gerücht

Wettbieten um ÖFB-Star: Wird ER der teuerste Österreicher aller Zeiten

10.12.25, 13:36
Ein österreichischer Kicker, der es zuletzt nicht einmal in den Kader von Ralf Rangnick geschafft hatte könnte zum teuersten heimischen Kicker aller Zeiten werden. 

Ein wildes Gerücht macht derzeit die Runde. Demnach soll sich derzeit ein Österreicher auf den Zettel vieler internationaler Top-Klubs gespielt haben. Er könnte mit einem Schlag zum teuersten ÖFB-Star aller Zeiten werden.

Die Rede ist von David Affengruber, der heuer seine erste Saison in Spaniens La Liga im Trikot von Elche absolviert. Der 24-jährige Ex-Sturm-Kicker überzeugt in Spanien mit starken Leistungen. Laut dem gut informierten Portal Teamtalk hat Manchester United Interesse an dem heimischen Abwehr-Bollwerk.

Top-Klubs wollen Affengruber

Medienberichten zufolge soll mit Juventus Turin ein zweiter Spitzenklub die Fühler ausgestreckt haben. Der Vertrag von Affengruber läuft im Sommer 2027 aus, auch deshalb ist Elche einem Transfer in diesem Winter nicht abgeneigt. Dabei würde man dem Verteidiger ein Schild in Höhe von 30 Millionen Euro umhängen.

Affengruber Elche
© EPA

Die teuersten ÖFB-Kicker aller Zeiten

  1. Christoph Baumgartner von TSG Hoffenheim zu RB Leipzig: 27 Mio. €
  2. Kevin Danso RC von Lens zu Tottenham: 25 Mio. €
  3. Marko Arnautovic von West Ham zu Shanghai SIPG: 25 Mio. €
  4. Marko Arnautovic von Stoke City zu West Ham: 22,3 Mio. €
  5. Valentino Lazaro von Hertha BSC zu Inter Mailand: 22 Mio. €
  6. Nicolas Seiwald von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig: 20 Mio. €
  7. Kevin Wimmer von Tottenham zu Stoke City: 19,5 Mio. €
  8. Marcel Sabitzer von Bayern München zu Borussia Dortmund: 19 Mio. €
  9. Sasa Kalajdzic von VfB Stuttgart zu Wolverhampton: 18 Mio. €
  10. Aleksandar Dragovic von Dynamo Kiew zu Bayer Leverkusen: 18 Mio. €

Das würde den Niederösterreicher mit einem Schlag zum teuersten ÖFB-Kicker aller Zeiten machen und das ohne einen einzigen Einsatz im Nationalteam. In jungen Jahren kam Affengruber auf 6 Einsätze für die U21.

