Marko Arnautovic
Roter-Stern-Star

Arnautovic fit für Europa-League-Showdown gegen Sturm Graz

09.12.25, 16:50 | Aktualisiert: 09.12.25, 19:21
Marko Arnautovic könnte im Europa-League-Showdown bei Sturm Graz zurückkehren. Der ÖFB-Rekordteamspieler von Roter Stern Belgrad hat nach seiner Adduktorenverletzung grünes Licht erhalten.

Marko Arnautovic ist fit für den Europa-League-Showdown am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) bei Sturm Graz. Wie der serbische Telegraf berichtete, hat der 36-Jährige von der medizinischen Abteilung von Roter Stern Belgrad nach seiner Adduktorenverletzung grünes Licht erhalten.

Medizinische Freigabe erteilt, Einsatz unklar

Ob der erfahrene Stürmer von Beginn an spielt oder von der Bank kommen wird, ist noch unklar. Die Entscheidung über seinen Einsatz trifft das Trainerteam von Roter Stern Belgrad. Für Arnautovic wäre es das erste Spiel nach seiner Verletzungspause.

