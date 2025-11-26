Silvia Schneider: DAS ist der große Haken an ihrem Linzer Traumhaus

Im Internet zeigt die TV-Beauty mit einem Architekten-Team ihre Traumvilla: 530 Quadratmeter Wohnfläche, Swimming-Pool, eigenes Tonstudio und viel mehr hat das Anwesen zu bieten - wenn es nur echt wäre!

Die Bilder auf der Homepage des Architekten-Teams sind eindrucksvoll. Eine stilvolle Luxus-Villa mit allem erdenklich Komfort direkt in der Linzer Peripherie - Silvia Schneiders Traumhaus. Und auch das Interview mit Schneider lässt auf großes schließen. "Dieses Haus verbindet genau das, was für mich zählt: stilvolle Zurückhaltung und eine moderne Leichtigkeit. Signature Living steht für Architektur mit Haltung – individuell geplant, mit Gespür für Raum, Material und Atmosphäre. Ein Ort, der Weite zulässt, Geborgenheit schenkt und einfach zu mir passt. Ein Ort, an dem man nicht nur wohnt sondern ankommt", ist auf der Website der Architekten zu lesen.

Silvia Schneiders Traumhaus © Domizil

Silvia Schneiders Traumhaus © Domizil

Dazu sieht man Schneider bei der Planung des Hauses und Fotos, auf denen sie die Baustelle besichtigt. Der einzige Haken daran ist, dass die Villa so nicht existiert. Zumindest nicht für Silvia Schneider. Es ist eine Werbe-Aktion des Architekturbüros für ihre Dienste. Schneider selbst wird in dieses Haus nie einziehen, wie sie im Talk mit oe24 bestätigt.

Silvia Schneiders Traumhaus © Domizil

Silvia Schneiders Traumhaus © Domizil

"Wenn es mein Haus wäre, dann würde ich es so einrichten und planen", erzählt Schneider. Einen Umzug kann sie sich zwar vorstellen, aber nicht in nächster Zeit. "Ich habe vor in ungefähr vier Jahren das Haus meines Vaters zu renovieren und herzurichten, aber das ist noch Zukunftsmusik", klärt Silvia auf. Das auf den Fotos ihrer Traumvilla gezeigte Tonstudio soll aber auch in der Familienvilla Platz finden. "Ich spreche meine Texte selber ein und da ist ein Tonstudio von Vorteil", schmunzelt sie. Dass ihr Freund Jamie Harrison Musiker ist und dann dort seine Songs aufnehmen kann, ist ein angenehmer Nebeneffekt.