Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Europa League
Otar Kiteishvili
© GEPA

Europa League

Sturm-Boost! Kiteishvili zurück vor Rangers-Duell

29.09.25, 15:07 | Aktualisiert: 29.09.25, 16:41
Teilen

Sturm Graz erhält Verstärkung für das Europa-League-Heimspiel gegen die Glasgow Rangers. Otar Kiteishvili ist nach seinem Sonderurlaub in Georgien zurück und trainiert wieder mit. Der Spielmacher kann am Donnerstag auflaufen.

Sturm Graz kann im zweiten Ligaphasen-Spiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag (21 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) mit seinem Spielmacher Otar Kiteishvili planen. Der Georgier, der zuletzt wegen privater Gründe in seiner Heimat weilte und zwei Spiele verpasste, trainierte am Montag individuell in Graz und wird am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Wichtiger Rückkehrer für Sturm

Ohne Kiteishvili, den zweifachen Bundesliga-Spieler der Saison, unterlag Sturm zum EL-Auftakt bei Midtjylland 0:2 und besiegte Hartberg in der Bundesliga zuletzt nur knapp mit 1:0. Für Sturm ist der 29-Jährige seit Jahren der unumstrittene Schlüsselspieler.

Statistischer Leistungsträger

In seinen acht Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison erzielte Kiteishvili fünf Tore und gab eine Vorlage. Seine Rückkehr kommt zum optimalen Zeitpunkt für das wichtige Europa-League-Heimspiel gegen die schottischen Rangers am Donnerstag um 21:00 Uhr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden