Sturm-Boost! Kiteishvili zurück vor Rangers-Duell

Sturm Graz erhält Verstärkung für das Europa-League-Heimspiel gegen die Glasgow Rangers. Otar Kiteishvili ist nach seinem Sonderurlaub in Georgien zurück und trainiert wieder mit. Der Spielmacher kann am Donnerstag auflaufen.

Sturm Graz kann im zweiten Ligaphasen-Spiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag (21 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) mit seinem Spielmacher Otar Kiteishvili planen. Der Georgier, der zuletzt wegen privater Gründe in seiner Heimat weilte und zwei Spiele verpasste, trainierte am Montag individuell in Graz und wird am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Wichtiger Rückkehrer für Sturm

Ohne Kiteishvili, den zweifachen Bundesliga-Spieler der Saison, unterlag Sturm zum EL-Auftakt bei Midtjylland 0:2 und besiegte Hartberg in der Bundesliga zuletzt nur knapp mit 1:0. Für Sturm ist der 29-Jährige seit Jahren der unumstrittene Schlüsselspieler.

Statistischer Leistungsträger

In seinen acht Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison erzielte Kiteishvili fünf Tore und gab eine Vorlage. Seine Rückkehr kommt zum optimalen Zeitpunkt für das wichtige Europa-League-Heimspiel gegen die schottischen Rangers am Donnerstag um 21:00 Uhr.