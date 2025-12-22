ÖSV-Pleite unterm Christbaum - McGrath gewinnt Slalom-Hit

Der Norweger Atle Lie McGrath geht mit dem Sieg beim Slalom-Klassiker in Alta Badia vor Clement Noel (FRA/+0,30) und Loic Meillard (SUI/+0,39) in die Feiertage. Bester der noch ohne Slalom-Podest in der Olympiasaison dastehenden Österreicher: Manuel Feller als Elfter (+1,04).

Feller steigerte sich von Platz 24 im 1. Durchgang und erklärte: "Bei gewissen Passagen fehlt mir noch der Zug. Ich brauche jetzt die freien Tage, um Kopf und Körper zu resetten und dann neu durchzustarten."

Fabio Gstrein verbremste nach Platz 4 zur Halbzeit und fiel hinter Michael Matt (12./+1,14) auf Rang 13 (+1,18) zurück.

Marco Schwarz, 24 Stunden zuvor Sieger im Riesentorlauf, rutschte bei der Aufholjagd nach Halbzeit-Platz 16 beim letzten Tor aus. "Ich hab es voll probiert, aber es ist sich leider nicht ausgegangen", so der Allrounder, dem offenbar die wichtigen Slalom-Trainingseinheiten fehlen.

Sieger McGrath: "Bei mir gibt's nur Vollgas"

McGrath war im RTL als Vierter am Podest vorbeigeschrammt - umso glücklicher war der Norweger, nachdem er Noel (vergab am Montag zum 11. Mal eine Halbzeit-Führung) noch abgefangen hatte und seinen vierten Weltcupsieg einfuhr: "Bei mir gibt's nur Vollgas!"

Nächster Slalom erst am 7. Jänner in Madonna

Während es für die Speedspezialisten (und auch Schwarz) gleich nach den Feiertagen am 27. Dezember mit dem Super-G in Livigno weitergeht, sind Feller & Co. erst wieder am 7. Jänner beim Slalom-Klassiker in Madonna di Campiglio im Einsatz.