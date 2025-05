2:1 – Burgstaller stürzt Austria im Titelrennen ins Chaos

Rapid hat im 346. Wiener Derby die Austria mit 2:1 aus dem Titelrennen geschossen. Comeback-Held Guido Burgstaller (32.) und Joker Ercan Kara (84.) besorgten jeweils nach Eckbällen den Sieg.

Das Derby in der Generali-Arena entwickelte sich zum emotionalen Comeback-Spiel für Rapid-Stürmer Guido Burgstaller. In der 32. Minute köpfte Jansson einen Eckball von Seidl weiter, Burgstaller schob im Fallen zum 1:0 ein. "Ein Gänsehautmoment", kommentierte Rapid-Sportdirektor Markus Katzer das erste Tor des Stürmers seit seinem Schädelbasisbruch am 14. Dezember.

Burgstallers emotionales Comeback-Tor

Die Austria vergaben ihre Chancen: Malone köpfte in der 9. Minute über das Tor, Vinlöf scheiterte an Rapid-Keeper Hedl (42.), der auch einen Fitz-Schuss ans Lattenkreuz lenkte (45.+2).

VAR entscheidet über Austria-Elfmeter - Kara jubelt nach Eckball

Erst der VAR brachte den Violetten den Ausgleich: Nach Ellbogen-Handspiel von Ahoussou verwandelte Fitz einen Elfmeter (80.). Doch der in der 69. Minute für Burgstaller eingewechselte Kara entschied das Spiel mit seinem Kopfball-Treffer in der 84. Minute - ebenfalls nach einem Seidl-Eckball.

Tabellen- und Europacup-Auswirkungen

Mit dem ersten Auswärtssieg nach sechs Niederlagen festigt Rapid den 5. Tabellenplatz und bleibt im Europacup-Rennen. Die Austria fällt auf Platz 3 zurück, sechs Punkte hinter Leader Sturm Graz.