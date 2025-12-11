Ab heute gibt es endlich Messi-Tickets

Ab 17 Uhr startet FIFA die Ticket-Lotterie für die Spiele der heimischen Fußball-Nationalmannschaft.

Ab heute können sich Fans endlich um Tickets für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bewerben – erstmals auch Einzeltickets für die Spiele des ÖFB-Teams. Österreich spielt gegen Jordanien (Santa Clara), Argentinien (Dallas) und Algerien (Kansas City).

Webseite aufrufen und ID erstellen

Die Anmeldung zur Ticket-Lotterie läuft von Donnerstag (17.00 Uhr) bis 13. Jänner. Auf FIFA.com/tickets erstellen Fans eine FIFA-ID und melden sich für die Auslosung an. Der Zeitpunkt der Anmeldung bringt keinen Vorteil – Glück entscheidet. Gewinner erhalten per Mail ein Zeitfenster zum Kauf.

Teure Kategorien dominieren

Wie oe24 bereits berichtet, kosten die Spiele für das heimische Nationalteam von 60 bis 620 Dollar. Aber: Von den beworbenen 60-Dollar-Tickets sollten sich Fans aber nicht blenden lassen. Diese günstige Kategorie ist in den Stadien kaum verfügbar. Stattdessen dominieren teure Kategorien: bis zu 300 Dollar für ein Gruppenspiel in Kategorie 3, bis zu 900 Dollar in Kategorie 1!

Finaltickets um 100.000 Dollar!

Auch über den ÖFB wird’s nicht günstiger: Der Verband erhält pro Spiel acht Prozent der Stadionkapazität – tausende Tickets, aber keine Rabatte. Die billigste Kategorie 4 gibt es für Verbände gar nicht. Besonders teuer wird’s für „Follow your Team“-Tickets: mehrere tausend Euro – vorab zu zahlen. Wichtig: Pro Haushalt sind maximal vier Tickets pro Spiel erlaubt. Babys bis zwei Jahre dürfen sogar kostenlos mit, Tickets gibt’s nur digital über die FIFA-App. Nach dieser Verkaufsphase bleiben nur noch Restkarten – „First come, first served“.Auf dem offiziellen Zweitmarkt schießen die Preise schon jetzt durch die Decke: Finaltickets über 100.000 Dollar wurden dort angeboten.