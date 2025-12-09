FIFA beschließt neue Regel für Fußball-WM

In gut sechs Monaten startet die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA – und die Fifa hat nun eine erste große Neuerung bestätigt.

Beim bisher größten Turnier mit 48 Teams wird es verbindliche Trinkpausen geben. In allen 104 Spielen soll es pro Halbzeit nach etwa 22 Minuten zu einer dreiminütigen Unterbrechung kommen. Damit reagiert der Weltverband auf die erwarteten hohen Temperaturen von teils bis zu 40 Grad in vielen Spielorten.

Exakt drei Minuten

Manolo Zubiria (48), Fifa-Turnierdirektor für die USA, erklärte beim Treffen internationaler TV-Sender in Washington: „Unabhängig vom Stadion, vom Dach oder den Temperaturen gibt es bei jedem Spiel eine dreiminütige Trinkpause. In beiden Hälften exakt drei Minuten, sobald der Schiedsrichter pfeift.“ Die Pausen sollen die Spieler vor Hitzschlag schützen und ihnen ermöglichen, sich abzukühlen und Flüssigkeit aufzunehmen. Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer wurden ähnliche Unterbrechungen getestet.

Dauert Halbzeit bald 20 Minuten?

Die Pause ist grundsätzlich nach 22 Minuten vorgesehen. Allerdings kann der Schiedsrichter sie vorziehen, wenn es in der 20. oder 21. Minute zu einer längeren Verletzungsunterbrechung kommt. Dann kann der neue Break in diese Pause integriert werden. Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hatte wegen der Hitze auch gefordert, die Halbzeit von 15 auf 20 Minuten zu verlängern. Dazu äußerte sich die Fifa bislang jedoch nicht. Die WM 2026 beginnt am 11. Juni mit Mexiko gegen Südafrika in Mexiko-Stadt.