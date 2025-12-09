WM-Ticket-Wahn: Jordanien-Kick teurer als Messi!

Am Donnerstag startet die heiße Ticketphase für die WM in den USA. Die einzelnen Österreich-Spiele kosten zwischen 60 und 620 Dollar. Messi-schauen ist billiger als die Partie gegen Jordanien. Ab 4.500 Euro ist man dann auch in der Playoff-Phase mit dabei.

Unsere Gegner (Jordanien, Weltmeister Argentinien und Algerien) sind fix. Und auch die Spielorte (Santa Clara, Dallas und Kansas City) sowie die Ankickzeiten. Nach 28 Jahren sind wir im Juni wieder WM. Ab Donnerstag (11.Dezember) startet für die Fans der Ticket Countdown. Da beginnt die Anmeldung für die dritte Verkaufsphase der WM Tickets. Bis 13. Jänner kann man sich dafür bei der FIFA anmelden. Die begehrten Tickest werden dann zugelost.

Die heimischen Fans müssen jedenfalls tief in die Tasche greifen: Die Tickets für unsere Gruppenspiele kosten nämlich zwischen 60 Dollar (Kategorie 4) und 620 Dollar (Kategorie 1, Santa Clara). Der ÖFB bekommt 8% der jeweiligen Stadionkapazitäten. Also bis zu 7.200 Karten. Jedoch nur in den Kategorien 1 bis 3. Je rund 1.000 Karten davon werden für interne Zwecke und Fanclubs geblockt.

Auftakt in Santa Clara (o.), gegen Messi in Dallas (u.)

3. Gruppenspiel in Kansas City (u.)

Spannend: da die FIFA die Preise an das jeweilige Stadion und nicht an das Spiel anpasst sind die Karten für unser Auftaktspiel am 17. Juni in Santa Clara gegen Jordanien sogar deutlich teurer (215 bis 620 Dollar) als für das Topspiel am 22. Juni in Dallas gegen Argentinien mit Lionel Messi (155 bis 475 Dollar). Fast ein Schnäppchen ist das letzte Gruppenspiel am 27. Juni in Kansas City gegen Algerien. Da kosten die Tickets nämlich „nur“ 140 bis 410 Dollar.

Noch teurer wird es für die Fans des Nationalteams bei einem durchaus realistischen Aufstieg in die Playoff-Phase. Dafür verkauft die FIFA nämlich aktuell nur die „Follow My Team“-Tickets und das für alle Spiele inklusive dem Finale. Der Preis dafür ist weltmeisterlich absurd: rund 4.500 Euro. Wenn Österreich nicht weiterkommt wird natürlich rückerstattet. Trotzdem ein gutes Zinsenplus für die FIFA.

Zwischen 10. und 24. Februar geht dann die nächste Ticketphase mit „variablen Preisen“ in den Verkauf. Ab 1. April gibt’s dann die „Last Minute Sale Phase“. Dazu richtet die FIFA sogar ihren eigenen „Schwarzmarkt“ ein. Ein eigener Ticketzweitmarkt mit frei wählbaren Preisen. Da kosten aktuell Tickets für das Finale schon bis zu 90.000 Euro.

Etwas billiger ist die VIP-Variante inklusive Champagner, Bier, Premium Sitz Parkplatz Entertainment und VIP-Geschenk. Da ist man beim Spiel Österreich gegen Argentinien um wohlfeile 3.450 Dollar dabei.