© TikTok/ foxnews

Bockiger Krimineller

Wegen "aggressiven Grasens": Polizei verhaftet Ziege

30.11.25, 17:09
Teilen

In den USA hielt sich eine Ziege gefährlich nah an einer Straße auf. Es musste sogar die Polizei eingreifen. Der kuriose Einsatz wurde von der Bodycam des Beamten dokumentiert.

Der Polizist versuchte, die Ziege von einer befahrenen Straße wegzulocken und sorgt damit für Lacher im Netz. Das Tier war wenig kooperativ und bockig. Es graste weiter an derselben.

Doch mit der Zeit konnte der Polizist die Ziege zum Polizeiwagen locken. Dort kam das nächste Problem: Die Ziege wollte nicht ins Auto steigen. Der Beamte sagte im Video: "Schau dir das an. Schau, wie cool dieses Auto ist."

Ziege drohte "den Polizeibericht aufzufressen" 

Das half wenig. Die Ziege wollte sogar über die Beifahrerseite einsteigen. Ob sie versuchte, das Auto zu stehlen, ist derzeit unbekannt. Der Beamte konnte dies verhindern.

Nach viel Überzeugungsarbeit konnte er die Ziege auf die Hinterbank locken. Dort werden dem "Kriminellen" seine Rechte vorgelesen.

Die Polizei teilte nach dem Einsatz mit, dass die Ziege wegen "aggressiven Grasens, Hausfriedensbruch und Widerstands gegen das Weitertreiben" festgenommen wurde. Sie riefen den Besitzer auf, die Ziege abzuholen, bevor sie "den Polizeibericht auffrisst".

