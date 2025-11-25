Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
schildkröte
© Instagram/ sandiegozoo

"Königin des Zoos"

Zoo trauert: 140 Jahre alte Schildkröte eingeschläfert

25.11.25, 20:36
Teilen

Als die Schildkröte Gramma auf Galapagos auf die Welt kam, lag der Bürgerkrieg in den USA gerade einmal 15 Jahre zurück und Donald Trumps Großvater Friedrich war frisch aus Bayern in die Neue Welt aufgebrochen. 

Das Tier kam zwischen 1928 und 1931 mitten in der Weltwirtschaftskrise in den Zoo von San Diego und ist nun am 20. November laut Angaben des Tierparks im Alter von rund 140 Jahren gestorben.

Wegen ihres hohen Alters sei der Knochen-Zustand der Schildkröte so schlecht geworden, dass die Pfleger sich entschieden hätten, sich von ihr zu verabschieden, heißt es auf der Instagram-Seite des Parks.

Die anfangs noch auf Schwarz-Weiß-Fotos abgelichtete "Königin des Zoos" sei am Ende ihres Lebens zu einem dauerpräsenten Social-Media-Star geworden, hieß es weiter. Die "Geschichtszeugin und geliebte Ikone" sei vermutlich das älteste Lebewesen des Zoos gewesen, teilte die Einrichtung mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden