Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
Tipp von Biologen: So können Sie Möwen einfach verscheuchen
© getty

Effektive Methode

Tipp von Biologen: So können Sie Möwen einfach verscheuchen

12.11.25, 14:56
Teilen

Britische Biologen haben einen Tipp zur Abwehr lästiger Möwen: Besucher englischer Seebäder, die sich ihre Fish and Chips nicht aus der Hand stehlen lassen wollen, sollen die gefiederten Plagegeister einfach anschreien. 

Wie aus einer am Mittwoch im Fachmagazin "Biology Letters" veröffentlichten Studie hervorgeht, war eine schreiende Männerstimme in neun Küstenorten in Cornwall im Südwesten Englands die effektivste von drei getesteten Abwehrmethoden.

Die Verhaltungsforscher von der Universität Exeter hatten den Möwen jeweils eine Portion Fish and Chips hingestellt und dann verschiedene Tonaufnahmen abgespielt. Zuerst eine Männerstimme, die schrie: "Nein, weg da, das ist mein Essen, das ist meine Pastete!", danach dieselben Worte mit ruhiger Stimme und zuletzt der Gesang eines Rotkehlchens.

Schreien effektiver

Von 21 Möwen, die angeschrien wurden, flogen zehn weg und drei liefen weg. Acht blieben stehen. Von 20 Möwen, die angesprochen wurden, flogen nur drei weg. Zehn gingen weg und sieben blieben stehen. Das Rotkehlchen beeindruckte die Möwen dagegen fast gar nicht: Von 20 Möwen flogen nur drei weg und drei gingen weg - 14 blieben an Ort und Stelle.

Sprechen kann sie vielleicht abhalten

"Die Möwen flogen eher weg, wenn geschrien wurde, und liefen eher weg, wenn gesprochen wurde", fasst die Forscherin Neeltje Boogert die Ergebnisse zusammen. "Wenn man also eine Möwe verscheuchen will, die versucht, einem das Essen zu stehlen, kann Sprechen sie vielleicht erst einmal davon abhalten, aber Schreien ist viel effektiver, um sie zum Wegfliegen zu bewegen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden