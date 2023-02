2:1 - Sturm setzt Bullen mit Derby-Sieg unter Druck

1:1 - LASK-Minute-Tor rettet Punkt im OÖ-Derby Das Oberösterreich-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK endet 1:1. Ried ging nach Torraub per Elfmeter kurz vor der Pause in Führung. In Unterzahl gelingt Keito Nakamura noch in der Nachspielzeit der Ausgleich für die Linzer. Die Rieder bleiben somit Tabellenletzter.