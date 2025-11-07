Alles zu oe24VIP
© Instagram

Mit nur 31 Jahren

"Menschliche Barbie" stirbt nach 27 Schönheits-OPs

07.11.25, 16:50
Die brasilianische Influencerin Bárbara Jankavski Marquez ist im Alter von nur 31 Jahren unter tragischen und bislang ungeklärten Umständen gestorben.  

Bekannt wurde sie in den sozialen Netzwerken als „menschliche Barbie“ – eine Frau, die ihr Äußeres mit unzähligen Schönheitsoperationen an das Ideal der gleichnamigen Puppe anpasste. Über 27 Eingriffe ließ sie an sich vornehmen: Brustvergrößerungen, Nasenkorrekturen, Fettabsaugungen und Gesichtsstraffungen gehörten zu ihrem Alltag. Mit makellosem Make-up, platinblondem Haar und perfekter Pose inszenierte sie sich als Symbol für die totale Selbstverwandlung.


 

Am 2. November wurde Jankavski tot in einer Villa im Stadtteil Lapa in São Paulo aufgefunden. Nach Angaben der Behörden hatte sie dort die Nacht mit einem Staatsanwalt verbracht. Beide sollen laut ersten Ermittlungen „illegale Substanzen“ konsumiert haben. Noch ist unklar, ob eine Überdosis, ein medizinischer Notfall oder äußere Einflüsse zu ihrem Tod führten. Die Polizei spricht von einem verdächtigen Todesfall und prüft verschiedene Szenarien.


 

Ihr Tod hat in Brasilien und weltweit große Bestürzung ausgelöst. Freunde und Follower beschreiben sie als lebenslustige, ehrgeizige Frau, die stets nach Perfektion strebte

