Mysteriöse Lichtspirale sorgt für UFO-Alarm in den USA

In Teilen der Neuengland-Region (Nordosten der USA) wurde vor kurzem ein ungewöhnliches spiralförmiges Licht am nächtlichen Himmel gesehen.

Viele Menschen nahmen es mit ihren Handykameras auf und teilten die Aufnahmen im Internet. Das Licht blieb jedoch nur kurz sichtbar, bevor es wieder verschwand.

Beobachtungen in mehreren Bundesstaaten

Das helle Spiralbild zeigte sich am Dienstagabend in den US-Bundesstaaten Maine, Massachusetts, New Hampshire und Rhode Island. Zahlreiche Leute berichteten darüber, da der Anblick überraschend war und sich klar vom dunklen Himmel abhob. Nur wenige Momente später löste es sich allerdings bereits auf.

Fachleute kamen rasch zu einer nachvollziehbaren Erklärung: Das Licht stand sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Start einer Rakete des Typs Ariane 6. Diese wurde am Dienstagnachmittag um 16:02 Uhr Ortszeit in Kourou (Ort in Französisch-Guayana in Südamerika) gestartet. Die Meteorologin Emily Pike vom Sender WMTW-TV aus Maine erklärte, dass die Rakete beim Flug überschüssigen Treibstoff aus einer höheren Stufe abgab. Dieser Treibstoff gefror zu kleinen reflektierenden Eiskristallen. Durch die Bewegung der Rakete und die Ausbreitung des Gases entstand das spiralförmige Lichtmuster am Himmel, das später wieder verwehte.

An Bord der Rakete befand sich der Satellit Sentinel-1D. Dieser soll die Erdoberfläche sowohl tagsüber als auch nachts aufnehmen. Damit sollen verschiedene Veränderungen auf dem Planeten beobachtet und dokumentiert werden. Die gewonnenen Daten dienen vor allem der Forschung sowie der Überwachung von Naturflächen und Gewässern weltweit.