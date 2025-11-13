Franzose fährt statt zum Arzt nach Kroatien

Dieser Mann hat ein echtes Abenteuer erlebt: Ein 85-jähriger Franzose wollte eigentlich zum Arzt fahren, landete aber in Kroatien.

Der Mann lebt im Westen Frankreichs und wollte ins rund 25 Kilometer entfernte Airvault fahren. Dort hatte er einen Arzttermin. Doch statt einer kurzen Fahrt macht der Rentner einen richtigen Europatrip. Nach einer 1500 Kilometer langen Irrfahrt landete der 85-Jährige in Kroatien. Der Mann war ganze 24 Stunden unterwegs.

"Ich weiß selbst nicht, wie das passieren konnte"

Zum französischen Radiosender "ici" sagte der Pensionist: "Ich weiß selbst nicht, wie das passieren konnte." Wie die belgische Zeitung "Nieuwsblad" berichtet, hat der Mann während der Fahrt komplett seine Orientierung verloren und fuhr immer weiter Richtung Osten.

Laut eigener Aussage hatte der Mann bisher keine Probleme mit seinem Orientierungssinn. Ebenfalls seien bisher keine geistigen Einschränkungen bei ihm bekannt gewesen.

Freunde schlagen Alarm

Zu Beginn seiner Reise fällt keinem auf, dass der Mann verschwunden ist. Doch als er nicht zu einem Treffen mit seinen Freunden erscheint, schlagen sie Alarm und melden ihn als vermisst. Die Nachbarn machen sich auch Sorgen und rufen die Polizei.

Bei ihm zu Hause finden Polizisten niemanden, dafür konnten sie ihn über sein Handy orten. Die Beamten riefen ihn an. Der Pensionist meldet sich aus einem Hotel in Kroatien! Dort wartet der 85-Jährige auf seine Rückreise.