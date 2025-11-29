Backpapier-Döner erobert gerade die sozialen Medien

Derzeit begeistert ein Food-Trend das Netz: Backpapier-Döner. Dabei kann jeder einfach sein eigenes Dönerfleisch im Backofen selbst machen.

Im deutschsprachigen Internet wird aktuell über einen Trend geredet, den Backpapier-Döner. Dabei wird das klassische, dünne Dönerfleisch selbst im Backofen gemacht. Das Ergebnis begeistert Tausende von Menschen.

Doch wer den Trend begonnen hat, ist nur schwer nachzuverfolgen. Mehrere Medien nennen den Influencer und Kochbuchautor Stefano Zarrella als Erfinder. Er lud Mitte November erstmals ein Video dazu hoch.

"So habt ihr Döner noch nie selbst gemacht"

Allerdings hat die Foodbloggerin Melina einen Tag vorher ein Video gepostet, in welchem sie die Technik präsentiert. Sie sagt: "So habt ihr Döner noch nie selbst gemacht". Dabei püriert Melina die Zutaten in einem Mixer.

Der Trend explodiert vor allem in Deutschland wegen der rasant ansteigenden Dönerpreise. Ein Nutzer meint: "Döner sind heute einfach viel zu teuer, wie geil, kann ich es jetzt einfach selbst machen". Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein weiterer betont: "Das schmeckt so gut, ich werde die nächsten Wochen nichts anderes essen".

Sogar "Falstaff" ist begeistert

Der Backpapier-Döner begeistert sogar das Wein- und Gourmetmagazin "Falstaff". Sie bezeichnen ihn als "überraschend authentisch". Der einzige Kritikpunkt: Das Ausrollen braucht Platz und Fingerspitzengefühl.

Dass die Zubereitungsmethode so beliebt wurde, liegt auch daran, dass das Rezept jeder ausprobieren kann. Es werden keine speziellen Geräte benötigt, nur ein Backofen und ein Stand- oder Stabmixer.

Einfache Zubereitung

Für den Backpapier-Döner werden Zwiebel, Knoblauch und Fleisch mit Gewürzen und Joghurt in einen Mixer reingetan und zu einer homogenen Masse püriert. Wer Hackfleisch benutzt, kann auf den Mixer verzichten.

Jetzt kommt der schwierigste Teil. Die Masse wird auf ein Backpapier gestrichen. Ein zweites Backpapier kommt darauf und die Masse dazwischen wird möglichst dünn ausgerollt. Das oberste Backpapier wird wieder entfernt. Die Masse wird mit dem unteren Backpapier zu Streifen ausgerollt. Danach kommt das Blech bei 200 Grad für etwa 20 Minuten (je nach Fleischsorte) in den Backofen.

Ein großer Streitpunkt

Trotz der großen Beliebtheit gibt es einige kritische Stimmen. Hauptsächlich sorgt die Fleischwahl für viel Diskussion im Netz. Einige schreiben, dass Döner immer aus Kalbfleisch sein muss, wohingegen andere meinen, dass nur Lammfleisch rein gehört.

Ursprünglich wurde hauptsächlich nur Lamm verwendet. Heute gibt es Dönerfleisch aus Kalb, Rind und Hähnchen. Vielen Nutzern ist das Fleisch egal. Ein Nutzer kommentiert zu einem negativen Kommentar: "Es kann euch doch völlig egal sein, was ich für meinen Döner für Fleisch nehme. Es muss schließlich mir schmecken, du bist sowieso nicht eingeladen."