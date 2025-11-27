Alles zu oe24VIP
Wilde Kreation

Weihnachts-Döner löst heiße Diskussion im Netz aus

27.11.25, 19:14
Für viele sind die klassischen Zutaten Kalbfleisch, Salat oder Knoblauchsoße zu langweilig. Nun gibt es am Berliner Weihnachtsmarkt einen Weihnachts-Döner. Dieser löst eine hitzige Diskussion im Netz aus.

Neukreationen von klassischem Essen lösen immer wieder Diskussionen aus. Manche Food-Puristen kriegen dabei einen Anfall. Andere hingegen lieben die neuen Speisen. Einer davon ist der Weihnachts-Döner.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wird die Kreation angeboten. Der TikToker Blocki TV zeigt den Weihnachts-Döner in einem neuen Video. Über 260.000 Nutzer sahen das Video. Einige User zeigen sich geschockt, andere verwirrt und manche waren richtig begeistert.

"Eine Weltneuheit" 

Die Meinung der Nutzer spaltet vor allem die Zutaten und das Erscheinungsbild. Der "X-Mas-Döner", wie es über dem Stand auf dem Markt steht, besteht aus einem erdbeerroten Brot in einer Herzform. Darin werden Fleisch vom Spieß, geschmorte Zwiebeln, Rotkohl, Bratensoße und etwas Salat reingetan. Der Kebap kostet 9,50 Euro.

Blocki TV schwärmt ein bisschen ironisch: "Eine Weltneuheit". Trotzdem mag er das Produkt. Der Stand bietet auch einen "normalen" Döner, dieser auch mit herzförmigem Brot.

"Maximal saftig" 

Der TikToker und seine Begleiterin beißen in beide Döner-Varianten rein und sagen wenig dazu. Der TikToker sagt nur: "Maximal saftig".

In den Kommentaren löst die Kreation eine gespaltene Reaktion aus. Einige Nutzer finden die Idee "strange" oder behaupten, dass Döner auf einem Weihnachtsmarkt "nichts zu suchen" haben. Für manche Food-Puristen ist das das Ende der Weihnachtsmarkt-Kulinarik: "Die Deutschen versauen echt Weihnachten."

Anderen läuft beim Schauen "das Wasser im Mund" zusammen. Manche haben den Weihnachts-Döner selbst probiert und geben Blocki TV sogar recht.

