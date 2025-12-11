Brutaler Überfall: Jetzt spricht Schumachers Ex-Manager

Ex-Manager Willi Weber wurde in seiner Stuttgarter Villa Opfer eines brutalen Überfalls. Maskierte Täter schlugen ihn, fesselten die Anwesenden und erbeuteten Wertgegenstände. Jetzt bricht er sein Schweigen.

Der Überfall ereignete sich zwischen 19.00 und 20.50 Uhr. Willi Weber (83), früherer Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher, wurde in seinem Haus in Stuttgart brutal attackiert. Sein rechtes Auge ist blau geschlagen, auf der Stirn zeigen sich deutlich sichtbare Hämatome – Spuren der Gewalt, die die Räuber ausübten, um an den Code für seine Tresore zu gelangen.

Laut Polizeipräsidium Stuttgart trugen die Täter Sturmhauben. Nach Informationen nutzten sie einen kurzen Moment, in dem eine Tür für wenige Sekunden geöffnet war, um ins Haus einzudringen. Die Räuber bedrohten Weber, seine Ehefrau und eine Haushälterin mit Pistole und weiteren Waffen und fesselten die drei an Stühle.

„Immer wieder mit der Faust“

Am Tag nach dem Überfall erreichte BILD den Ex-Manager telefonisch. Weber sagte: „Die waren zu dritt, ich war gerade beim Abendessen. Die wollten den Code für den Tresor. Den wollte ich nicht sagen, dann haben sie mir immer wieder mit der Faust ins Gesicht geschlagen.“ Weiter erklärte er: „Die Kripo ist hier und spricht mit mir. Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock.“ Seine Tochter unterstützt ihn: „Sie hilft mir.“

© Getty

Hohe Beute und Flucht

Nach Informationen soll einer der Täter orangefarbene Schuhe getragen haben, ein anderer einen Bierbauch gehabt haben. Gegenüber den Frauen sollen sie höflich gewesen sein. Mit dem erpressten Code erlangten die Räuber Bargeld, Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und flüchteten anschließend.

Verletzungen und Rettungseinsatz

Nach über zwei Stunden konnte sich Weber aus der Fesselung befreien und die Polizei alarmieren. Rettungswagen und Notarzt trafen am Anwesen im Stuttgarter Nobelviertel ein. Weber wurde vor Ort behandelt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Ehefrau und Haushälterin erlitten laut Ermittlerkreisen leichte Quetschungen durch die Fesselung.