oe24 Pre-Xmas Charity Party im Juwel: Promi-Get-together über den Dächern der Stadt für guten Zweck

Besinnlich, stylisch und mit Herz: Bei der oe24 Pre-Xmas Charity Party wurde im Juwel Wien nicht nur gefeiert, sondern auch Gutes getan. Rooftop-Flair, Musik, Punsch und eine sportliche Charity-Challenge sorgen für einen der stimmungsvollsten Society-Abende der Vorweihnachtszeit.

Die große oe24xmas-Charity Auktion: oe24 CEO Niki Fellner (Bild Mitte) mit Walter Hell-Höflinger Gründer und GF von Gold & Co (4.v.r.), Claudia Stadler, cSt Causa Steuerberatungs GmbH (2.v.r) und Ulrich Flatnitzer, Fahrschule beim AKH (r.) und © Fuhrich

Wenn sich Wien langsam in vorweihnachtliches Lichtermeer hüllt, lädt oe24 zu einem ganz besonderen Afterwork-Event: Das Juwel Wien öffnete seine Türen für die oe24 Pre-Xmas Charity Party – ein winterliches Get-together mit Aussicht, Emotionen und echtem sozialen Engagement.

Rooftop-Glamour im Juwel mit Herz über den Dächern Wiens

Schon beim Ankommen genossen die Gäste auf der Rooftop-Terrasse heißen Punsch, Maroni und den spektakulären Blick über die Dächer der Stadt. Charmant führte oe24 Radio-Moderator Thomas Kloiber durch den Abend und verband Programmpunkte und Showmomente zu einem stimmigen Ganzen. Doch dieser Abend konnte mehr als nur Glanz und Genuss: Im Mittelpunkt standen Begegnungen, Musik – und die Unterstützung für „Herz bewegt“ und den „Courage Club“, zwei Organisationen, die sich mit viel Engagement für Kinder und Familien einsetzen.

Für den guten Zweck im Sportclub Malu radelten das oe24 Radteam sowie Partnerunternehmen wie Makita, cSt Causa – Steuerberatung, der Raiffeisen Regionalbank Mödling und NEOH © Fuhrich

Charity-Radeln mit Biss: Einsatz im Malu Sportsclub

Während im Juwel gefeiert wurde, hieß es nur wenige Straßen weiter im Malu Sportclub: kräftig in die Pedale zu treten. Neben dem oe24-Radteam radelten auch Teams aus Partnerunternehmen wie Makita, cSt Causa - Steuerberatungs GmbH, der Raiffeisen Regionalbank Mödling und NEOH für den guten Zweck und bestritten eine zweistündige Charity-Radchallenge.

Claudia Stadler, cSt Causa-Steuerberatung mit ihrem Rad-Team. © Fuhrich

Die sportlichen Höchstleistungen wurden live ins Juwel übertragen – so konnten alle Gäste mitfiebern und wurden Teil der Aktion, ganz ohne selbst zu schwitzen. Gegen 19 Uhr stoßen die erschöpften, aber gefeierten Athletinnen und Athleten direkt zur Party dazu – und werden für ihren Einsatz gebührend bejubelt.

Ulrich Flatnitzer, Fahrschulinhaber der Fahrschule beim AKH hat die Fanreise nach Amerika ersteigert. Niki Fellner, oe24 CEO gratuliert herzlich. © Fuhrich

Große Emotionen bei der Charity-Auktion

Dann folgte der emotionale Höhepunkt des Abends: die Charity-Auktion vor Ort, bei der unter anderem Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko inkl. Flug, Ticket und Party sowie coole Reisen und hochwertige Fahrräder ersteigert werden konnten. Durch die Auktion führte oe24 CEO Niki Fellner, der mit Charme und Humor für zusätzliche Spendenbereitschaft sorgte.

Herbert Witschnig, Obmann von Herz bewegt, im Interview mit Thomas Kloiber, oe24 Radio. © Fuhrich

80.000 Euro für einen guten Zweck

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatten Sponsoren wie die cSt Causa-Steuerberatungs GmbH, Gold & Co, Raiffeisen Regionalbank Mödling, Hitschler GmbH und viele mehr über 30.000 Euro gespendet.

Christain Will, Manager bei Makita, ersteigerte über 2 Nächte für 2 Personen im Appartement Bergschau´n inklusive täglichem Frühstückskisterl im Sloho Bergurlaub Hohentauern. © Fuhrich

Während der Party selbst kamen durch Auktion nochmals mehr als 20.000 Euro zusammen. Insgesamt wurden 55.000 Euro generiert – ein Betrag, den oe24 kurzerhand auf beeindruckende 80.000 Euro aufrundete. oe24 CEO Niki Fellner übergab im Rahmen des Abends jeweils einen Spendenscheck über 40.000 Euro an Monika Sacher, Obfrau des Vereins „Herz bewegt“, sowie an Alex Gänsdorfer, Sektionsleiter des Courage Clubs.

Jürgen Brandstötter, Bereichsleiter Firmenkunden bei der Raiffeisen Regionalbank Mödling mit oe24Radio-Moderator Thomas Kloiber. © Fuhrich

Kulinarischer Ausklang und ausgelassene Clubbing-Stimmung Danach ging der Abend nahtlos in den geselligen Teil über: Ein exquisites Buffet sowie vom oe24-Team selbst kreierte Charity-Cocktails rundeten die Veranstaltung kulinarisch ab, ehe ein oe24-Radio-DJ für ausgelassene Clubbing-Stimmung bis spät in die Nacht sorgte. Ein Abend, der bewies, dass sich Stil, Entertainment und Solidarität perfekt verbinden lassen.