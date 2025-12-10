Moderator sprachlos: Michael Schumacher spendete 10 Millionen

Johannes B. Kerner erinnert an eine besondere Geste von Michael Schumacher.

Seit seinem schweren Skiunfall am 29. Dezember 2013 lebt Michael Schumacher völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit – über seinen Gesundheitszustand gibt es seither nur Spekulationen. Aber auch 12 Jahre nach dem tragischen Unglück werden bewegende Erinnerungen über die Formel-1-Legende geteilt.

So berichtet etwa Moderator Johannes B. Kerner (60) über eine besondere Geste Schumachers. Kurz nach der Tsunami-Katastrophe 2004 erhielt Kerner während der Vorbereitungen zur Livesendung von „Ein Herz für Kinder“ einen unerwarteten Anruf. Schumachers Manager Willi Weber überreichte die Nachricht, dass der Rennfahrer eine großzügige Spende plane.

"Aus der Fassung gebracht"

„Die Höhe der Summe hat mich fast aus der Fassung gebracht“, erinnert sich Kerner nun in einem ZDF-Interview. Schumacher spendete 10 Millionen Dollar. „Dass ein einzelner Mensch einfach aus Dankbarkeit über das, was er erleben durfte, einen solchen Geldbetrag zur Verfügung stellt, auch wenn er sich“s leisten konnte – aber man muss das erst mal machen", so Kerner.

Die Spende sei ein Symbol für Schumachers außergewöhnliche Großzügigkeit und seine Menschlichkeit gewesen. “Natürlich berührt es mich besonders, jetzt zu wissen, dass es ihm nicht so gut geht, wie es ihm damals ging„, so Kerner.