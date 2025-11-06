Arnautovic rettet Roter Stern bei Comeback

Marko Arnautovic hat Roter Stern Belgrad am Donnerstag zum ersten Erfolg in der Fußball-Europa-League geschossen.
Der von seiner Muskelverletzung im Oberschenkel genesene ÖFB-Rekordtorschütze avancierte beim 1:0 des serbischen Meisters gegen Lille mit einem verwandelten Elfmeter in der 85. Minute zum Matchwinner. Für den 36-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in der laufenden Saison, das zweite in der Europa League. Sein Team hält nach vier Spielen bei vier Punkten.
- 0:0 – Sturm erkämpft Punkt gegen Nottingham
- 2:0 – Salzburg feiert gegen Go Ahead Eagles ersten Sieg in Europa League
Weiter ungeschlagen ist der SC Freiburg, der mit Philipp Lienhart und Junior Adamu mit einem 3:1 bei Nizza Sieg Nummer drei holte. Noch zwei Punkte mehr auf dem Konto hat der makellose Ligaphasen-Tabellenführer Midtjylland dank eines komfortablen 3:1-Erfolgs über Sturm-Graz-Bezwinger Celtic Glasgow. Dinamo Zagreb kassierte mit einem Heim-0:3 gegen Celta Vigo die erste Niederlage.
In der Conference League kassierten Linksverteidiger Kevin Wimmer und Co. im Dress von Slovan Bratislava im finnischen Tampere bei KuPS Kuopio mit einem 1:3 die dritte Niederlage. Mainz hingegen siegte zum dritten Mal in Folge, gegen Rapid-Bezwinger Fiorentina gab es dank eines späten Treffers von Lee Jaesung (95.) einen 2:1-Erfolg. Philipp Mwene wurde bei den deutschen Gastgebern zur Pause ausgetauscht. Weiter beim Punktemaximum halten auch Celje nach einem 2:1 gegen Legia Warschau und Samsunspor nach einem 3:0 gegen die Hamrun Spartans.