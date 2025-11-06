2:0 – Salzburg feiert gegen Go Ahead Eagles ersten Sieg in Europa League

Am vierten Spieltag kann Red Bull Salzburg in der Europa League endlich jubeln.

Red Bull Salzburg hat in der Europa League den erhofften ersten Sieg angeschrieben. Österreichs Fußball-Vizemeister setzte sich im Heimspiel gegen die Go Ahead Eagles am Donnerstag verdient 2:0 (0:0) durch. Nach einer Leistungssteigerung nach der Pause brachte Yorbe Vertessen (59.) die Elf von Thomas Letsch voran, Aleksa Terzic gelang die Entscheidung (80.). Nach davor drei Niederlagen wahrte Salzburg somit die Chance auf die Teilnahme am Play-off.

Um in die Top 24 einzuziehen, wartet auf den Bundesliga-Spitzenreiter nun ein hartes Programm. Dreimal geht es auswärts gegen Bologna, Freiburg und zum Abschluss Aston Villa. In Wals-Siezenheim spielt Salzburg noch gegen den FC Basel.

Niederländer starten gefestigt

Salzburg war vor 10.852 Zuschauern dringend auf Punkte angewiesen. Die Ausgangslage war aus personeller Sicht nicht rosig. Kapitän Alexander Schlager und Mads Bistrup fehlten weiter verletzt, Offensivmann Kerim Alajbegovic war erkrankt. Der 18-jährige Christian Zawieschitzky stand wie zuletzt gegen Ried wieder im Tor, vorne sollte Clement Bischoff neben Vertessen und Edmund Baidoo die Akzente setzen. Die Gäste aus Deventer reisten mit Siegen gegen Panathinaikos und Aston Villa im Gepäck an.

Der aktuelle Elfte der Ehrendivision präsentierte sich als spielerisch gefestigte und variabel auftretende Elf, Salzburgs Pressing blieb wirkungslos. Von rund 3.000 mitgereisten Fans angefeuert, setzte "Kowet" die ersten Akzente. Zawieschitzky fing nach sechs Minuten sicher den ersten Ball, dann verpasste Mittelstürmer Milan Smit eine Hereingabe knapp. Unmittelbar darauf machte Bischoff mit einem zu zentral angetragenen Abschluss (15.) erstmals auf sich aufmerksam. Der Däne hatte auch Salzburgs beste Möglichkeit bis zur Pause, sein Distanzschuss rauschte am Kreuzeck vorbei (34.). Mehr ließen die defensiv gefestigten Niederländer nicht zu.

Vertessen belohnt Steigerung nach Pause

Am Spielgeschehen änderte sich in den ersten Minuten nach Seitenwechsel wenig. Salzburg kam jedoch auf, hatte mehr Ballbesitz und arbeitete sich nachdrücklicher ins Angriffsdrittel vor. Vertessen hatte nach einer Kjaergaard-Vorlage etwas Platz, kam aber einen Schritt zu spät. Keine zehn Minuten später sollte der Belgier Versäumtes nachholen. Terzic hatte links außen einmal Platz, seinen Querpass vollendete der 24-Jährige aus kurzer Distanz zu seinem zweiten Treffer in der Europa League.

Salzburg wollte in Person von Sota Kitano nachlegen. Der Japaner scheiterte binnen Minuten zweimal an Torhüter Jari de Busser. Baidoo fehlte nach einem Gegenstoß die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Die Führung der "Bullen" war nun verdient. Terzic machte alles klar. Der Serbe hatte wieder Raum vor sich, zog unbedrängt Richtung Strafraum und hämmerte den Ball mit links unter die Latte.