Bus fährt in Menschengruppe: Frau tot, mehrere Verletzte

Ein Bus ist mit mehreren Fahrzeugen kollidiert und dann in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau kam dabei ums Leben, es gibt mehrere Verletzte.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13:30 Uhr auf der Hauptstraße in Weil am Rhein (Deutschland), kurz vor der Friedensbrücke. Laut Polizei Freiburg und Staatsanwaltschaft Lörrach kollidierte ein Linienbus zunächst mit mehreren Fahrzeugen und fuhr anschließend in eine Gruppe von Menschen.

Unglück im Bereich einer Haltestelle

Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 34-jährige Passantin ums Leben. Drei weitere Menschen wurden mit mittelschweren oder leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, weitere vor Ort medizinisch betreut.

Wie die „Badische Zeitung“ berichtet, geschah der Unfall offenbar im Bereich einer Haltestelle. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz, die Hauptstraße, Müllheimer Straße und Basler Straße wurden gesperrt.

Polizei geht nicht von Anschlag aus

Ein Sichtschutz wurde errichtet.

Ermittlungen laufen

Auch zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz. Hinweise auf einen Anschlag liegen laut Polizei nicht vor. Unklar ist derzeit, wie viele Personen insgesamt verletzt wurden und ob Fahrgäste im Bus waren. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.