Von Millionär gestalkt: Emotionale Botschaft von ÖFB-Star
Von Millionär gestalkt: Emotionale Botschaft von ÖFB-Star

09.12.25, 17:13
Sie ist blond, schön und erfolgreich. Dennoch lebte Liverpool-Star Marie Hobinger (24) seit Wochen in Angst. 

Unsere Nationalspielerin musste sich sogar einen Bodyguard zulegen – weil ein Londoner Millionär sie brutal stalkte. Das berichtet die Daily Mail. Businessmann Mangal Dalal (42) überschüttete die Mittelfeldspielerin mit widerlichen, sexualisierten Instagram-Nachrichten. Er schickte ihr seine Nummer, seine Adresse – und forderte sie dreist auf, ihn zu besuchen. Höbinger blockierte ihn sofort. Doch der Wahnsinn ging weiter!

Nach Spiel aufgelauert

Am 16. Februar fuhr der Stalker über 200 Meilen nach Manchester, lauerte nach dem 0:4 gegen Man City direkt am Spielfeldrand. Nur dank eines aufmerksamen Ordners und Höbingers Sicherheitsmann konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei griff ein – Dalal gestand! Der Millionär aus einem 3,8-Millionen-Pfund-Townhouse in London steht jetzt vor Gericht.

Stalking über Wochen

Er darf Höbinger  weder kontaktieren noch ihren Namen online erwähnen. Die Anklage: Stalking über Wochen, dazu seine Anreise zu ihrem Spiel. Die Staatsanwältin knallhart: Dalal habe die Profi-Kickerin „wie ein Objekt“ behandelt, seine Nachrichten seien „intensiv und völlig unangebracht“ gewesen. Hobinger ist seitdem verängstigt, reist nur noch mit Begleitschutz.

Starkes Zeichen via Instagram

Dalals Verteidiger versuchte, alles mit einer angeblichen „psychischen Krise“ kleinzureden – wollte sogar eine einfache Geldstrafe! Doch der Richter stoppte ihn sofort: „Für eine Geldstrafe ist dieser Fall nicht geeignet.“ Und Höbinger? Die Wienerin sendet ein starkes Zeichen: Nach Monaten voller Angst postet sie ein Foto auf Instagram. Darunter die hoffnungsvolle Caption: „Ruhige Wochen und Heilung.“

