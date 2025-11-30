Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Küchenbrand bocksdorf
© BFKDO Güssing

Bewohner im Spital

1. Advent - Küche brennt völlig aus

30.11.25, 14:45
Teilen

Den ersten Adventsonntag hatte sich dieses Paar auch anders vorgestellt - statt der ersten Kerze am Adventkranz brannte gleich die ganze Küche komplett aus. Die Polizei ermittelt.

Küchenbrand bocksdorf
© BFKDO Güssing

Bgld. Passiert ist das ursächlich noch ungeklärte Feuerereignis Sonntagvormittag in Bocksdorf im Burgenland im Bezirk Güssing: Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Drei Atemschutztrupps führten einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz durch und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. 

Die beiden Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Notarzthubschrauber standen ebenso im Einsatz wie die Polizei. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren wiederhergestellt werden. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden - die Küche, wo die Flammen ihren Ausgang genommen hatten, ist komplett verkohlt und hin(über).

Seitens der Florianis waren rund 50 Mitglieder mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache aus; sie ist jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden