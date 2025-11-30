1. Advent - Küche brennt völlig aus

Den ersten Adventsonntag hatte sich dieses Paar auch anders vorgestellt - statt der ersten Kerze am Adventkranz brannte gleich die ganze Küche komplett aus. Die Polizei ermittelt.

© BFKDO Güssing

Bgld. Passiert ist das ursächlich noch ungeklärte Feuerereignis Sonntagvormittag in Bocksdorf im Burgenland im Bezirk Güssing: Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Drei Atemschutztrupps führten einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz durch und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen.

Die beiden Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Notarzthubschrauber standen ebenso im Einsatz wie die Polizei. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren wiederhergestellt werden. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden - die Küche, wo die Flammen ihren Ausgang genommen hatten, ist komplett verkohlt und hin(über).

Seitens der Florianis waren rund 50 Mitglieder mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache aus; sie ist jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.