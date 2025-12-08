Alles zu oe24VIP
David Alaba
Real-Aus

Transfer-Guru kündigt Alaba-Hammer an

08.12.25, 08:20
Der ÖFB-Kapitän steht vor einer wichtigen Zukunftsentscheidung. 

So hatte sich David Alaba sein letztes Jahr bei Real Madrid wohl nicht vorgestellt. Der ÖFB-Kapitän spielt unter Neo-Trainer Xabi Alonso sportlich (fast) keine Rolle mehr und wird von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. So stand der Österreicher bei der überraschenden 0:2-Heimniederlage gegen Celta Vigo nicht einmal im Kader.

Wechsel in die Wüste?

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht bereits fest, dass Alaba Real im Sommer verlassen wird. Die Königlichen planen nicht weiter mit dem 33-Jährigen und schließen eine Vertragsverlängerung mit einem ihrer Top-Verdiener (Alaba soll rund 22 Millionen Euro verdienen) kategorisch aus.

Romano geht davon aus, dass Alabas Berater Pini Zahavi bereits jetzt einen neuen Verein für den ÖFB-Kapitän sucht. Die wahrscheinlichste Option ist laut Transfer-Guru dabei Saudi-Arabien. Gut möglich, dass Alaba in der Wüste seine ruhmreiche Karriere beendet. Mehrere Saudi-Klubs sind offenbar bereit, Alaba einen lukrativen Vertrag anzubieten.

