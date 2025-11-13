Raben-ROTER Abend für Ronaldo

Portugal ging im vorletzten WM-Quali-Spiel gegen Irland mit 0:2 unter und muss noch um das direkte WM-Ticket zittern. Superstar Cristiano Ronaldo blieb nicht nur ohne Treffer, er musste auch mit Rot vom Platz.

In der ersten Halbzeit in Dublin stand der 23-jährige Ire Troy Parrott im Fokus. Der Alkmaar-Legionär besorgte mit einem Doppelpack (17., 45.) die Vorentscheidung.

Nach Seitenwechsel versuchte CR7 vergeblich den Spieß umzudrehen - und machte es dabei noch schlimmer: Nach einem Foul an O'Shea kannte auch der VAR keine Gnade - Rot für den Superstar (61.).

© getty

Ungarn gewann das zweite Donnerstag-Gruppe-F-Spiel gegen Armenien mit 1:0 und liegt vor dem letzten Spieltag der Gruppe F nur mehr zwei Punkte hinter Portugal.