WM-Quali

Mbappé-Doppelpack! Frankreich besiegt Ukraine 4:0

13.11.25, 22:36
Frankreich hat sich mit einem 4:0-Sieg gegen Ukraine vorzeitig für die WM 2026 qualifiziert. Ein Doppelpack von Kylian Mbappé und Tore von Michael Olise und Hugo Ekitiké sicherten den Gruppensieg.

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Ukraine den Gruppensieg in der WM-Qualifikation perfekt gemacht. Die "Bleus" sind damit vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA qualifiziert.

Mbappé leitet Sieg ein

Kylian Mbappé brachte Frankreich in der 55. Minute per Elfmeter in Führung. Der Stürmerstar erhöhte in der 84. Minute auf 3:0 und bereitete mit seinem Doppelpack damit den überlegenen Sieg der Équipe Tricolore maßgeblich mit.

Michael Olise erzielte in der 76. Minute das 2:0, ehe Hugo Ekitiké in der 88. Minute den 4:0-Endstand markierte. Die französische Mannschaft dominierte das Spiel von Beginn an und zeigte sich in Torlaune.

