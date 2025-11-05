Alles zu oe24VIP
Cristiano Ronaldo
"Werde weinen"

Knalleffekt: Cristiano Ronaldo kündigt Karriereende an

05.11.25, 06:45
„Es wird schwer, ich werde mit Sicherheit weinen.“ 

Cristiano Ronaldo ist zwar inzwischen bereits 40 Jahre alt, präsentiert sich aber weiterhin topfit und treffsicher. Dennoch denkt der Portugiese an Rücktritt.

Im Gespräch mit dem britischen TV-Moderator Piers Morgan kündigt der Superstar sein baldiges Karriereende an. „Es wird schon bald sein. Aber ich werde vorbereitet sein“, so Ronaldo. Es wird schwer, ich werde mit Sicherheit weinen. Alles hat ein Ende, ich werde dann mehr Zeit für andere Dinge haben."

"Um was zu beweisen?"

Wann es wirklich so weit ist, verriet Ronaldo nicht. Im nächsten Jahr will er auf jeden Fall noch einmal eine WM bestreiten, auch wenn das Turnier für ihn offenbar gar nicht so wichtig ist. “Es ist nicht mein Traum, die WM zu gewinnen„, so Ronaldo im Interview. “Um zu beweisen, dass ich einer der Besten in der Geschichte bin? Dafür muss ich ein Turnier mit sechs oder sieben Spielen gewinnen? Glauben Sie, das sei fair?"

Ronaldo sprach mit Piers Morgan auch über seinen Ex-Klub. “Es macht mich traurig, Man United so zu sehen„, so der Portugiese. “Es ist immer noch einer der besten Vereine der Welt, ein Klub, der für immer in meinem Herzen sein wird.„

